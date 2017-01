Cannes 2017: Pedro Almodovar sarà il presidente di giuria

Sarà il celebre regista spagnolo di film cult come Tutto su mia madre Pedro Almodovar il presidente di giuria del prossimo Festival di Cannes. La competizione francese che prenderà il via il prossimo 17 Maggio ha dunque scelto il suo portabandiera che già nel 1992 aveva fatto parte della giuria del concorso presieduta all’epoca da Gerard Depardieu.

Gli addetti ai lavori della Croisette avevano già dimostrato negli anni precedenti di apprezzare molto la filmografia del regista castigliano selezionandolo ben cinque volte per il concorso ufficiale, l’ultima volta solamente l’anno scorso con Julieta. Almodovar non è mai riuscito a conquistare la palma d’oro del Festival, sebbene nel 2004 ebbe l’onore di aprire la manifestazione con La Mala Educación. Non resta che aspettare dunque che nei prossimi mesi si facciano i nomi degli altri giurati che faranno da spalla al regista e l’annuncio dei primi titoli in concorso.