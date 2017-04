Cannes 2017: svelato il programma ufficiale della 70ª edizione

Come precedentemente annunciato, oggi si è tenuta la rituale conferenza stampa in cui è stato svelato il programma ufficiale della 70ª edizione del Festival di Cannes, la cui giuria sarà presieduta da Pedro Almodovar. Di seguito potete leggerlo nel dettaglio.

News in aggiornamento…

Concorso

Wonderstruck di Todd Haynes

You Were Never Really Here di Lynne Ramsay

Happy End di Michael Haneke

Les Fantômes d’Ismaël di Arnaud Desplechin

The Beguilded di Sofia Coppola

L’amant double di François Ozon

The Killing of a Secret Deer di Yorgos Lanthimos

Le Redoutable di Michel Hazanavicius

Okja di Bong Joon-ho

The Day After di Hong Sang-soo.



Fuori concorso

How to talk to girl at parties di John Cameron Mitchell

Visages, Villages di Agnès Varda & JR

Mugen non junin (Blade of the Immortal) di Miike Takashi

Un Certain Regard

Barbara di Mathieu Amalric

A Novia del desierto (La fiancéè du desert / the desert bride) di Cecilia Atan & Valeria Pivato

Tesnota (Étroitesse / Closeness) di Kantemir Balagov

Aala Kaf Ifrit (La Belle et la Muete / Beauty and the Dogs) di Kaouther Ben Hania

L’Atelier di Laurent Cantet

Fortunata (Lucky) di Sergio Castellitto

Las Hijas De Abril (Les Filles d’Avril / April’s Daughter) di Michel Franco

Western di Valeska Grisebach

Posoki (Directions) di Stephan Komandarev

Out di Gyorgy Kristof

Sanpo Suru Shinryakusha (Before we vanish) di Kurosawa Kiyoshi

En Attendant Les Hirondelles (The Nature of Time) di Karim Moussaoui

Lerd (Dregs) di Mohammad Rasoulof

Jeune Femme di Léonor Serraille

Wind River di Taylor Sheridan

Après la guerre (After the War) di Annarita Zambrano