Cannes 2017: tre registi italiani nella Quinzaine des réalisateurs. Ecco il programma completo.

Sono tre i registi italiani nella sezione parallela del Festival di Cannes 2017, la Quinzaine des réalisateurs.

Jonas Carpignano, giovane cresciuto fra Roma e New York porta il suo A Ciambra che si addentra nella comunità gitana, Roberto De Paolis con il suo film d’esordio Cuori Puri racconta una storia d’amore fra due giovani di diversa estrazione sociale nella periferia romana e Leonardo Di Costanzo con L’intrusa indaga sulla vita di una giovane terrorista nascosta in un quartiere borghese.

Mentre il film di apertura sarà Un Beau soleil intérieur di Claire Denis (Chocolat, White Material), chiuderà la sezione l’opera del regista americano Geremy Jasper, Patti Cake$.

Ecco il programma dei lungometraggi de la Quinzaine e alcune immagini dei tre film italiani, Cuori Puri, A Ciambra e L’intrusa

A CIAMBRA di Jonas Carpignano

ALIVE IN FRANCE di Abel Ferrara

L’AMANT D’UN JOUR di Philippe Garrel

BUSHWICK di Cary Murnion & Jonathan Milott

CUORI PURI di Roberto De Paolis

THE FLORIDA PROJECT di Sean Baker

FROST di Sharunas Bartas

I AM NOT A WITCH di Rungano Nyoni

JEANNETTE, L’ENFANCE DE JEANNE D’ARC di Bruno Dumont

L’INTRUSA di Leonardo Di Costanzo

LA DEFENSA DEL DRAGÓN di Natalia Santa

MARLINA SI PEMBUNUH DALAM EMPAT BABAK di Mouly Surya

MOBILE HOMES di Vladimir de Fontenay

NOTHINGWOOD di Sonia Kronlund

ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE di Carine Tardieu

PATTI CAKE$ di Geremy Jasper

THE RIDER di Chloé Zhao

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR do Claire Denis

WEST OF THE JORDAN RIVER (FIELD DIARY REVISITED) di Amos Gitai