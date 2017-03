Capitan Mutanda: primo trailer per il film d’animazione DreamWorks

DreamWorks ha diffuso il primo trailer di Capitan Mutanda, nuovo film d’animazione basato sul personaggio creato dall’autore best-seller Dav Pilkey.

Diretto da Nicholas Stoller (Cattivi vicini), vede nel cast vocale originale la presenza di Kevin Hart, Ed Helms, Thomas Middleditch, Nick Kroll, Jordan Peele e Kristen Schaal. L’uscita nelle sale americane è stata fissata al 2 giugno 2017.

Sinossi (libri, via Wikipedia): Capitan Mutanda è l’alter ego del Signor Grugno, direttore della scuola elementare di Stanlio e Ollio. Nella stessa scuola vi sono anche George Beard e Harold Hutchins, bambini terribili che si divertono a combinare guai più grossi di loro. George e Harold nel primo romanzo della serie ipnotizzano con un anello 3D il direttore, che da allora si trasforma in Capitan Mutanda ogni volta che sente uno schiocco di dita. Il costume di questi consiste nelle sue stesse mutande e in una tenda di poliestere rossa usata come mantello. Dopo aver ingerito il Super Succo, Capitan Mutanda ha acquisito anche alcuni superpoteri come quello di poter volare. Si trasforma di nuovo nel Signor Grugno solo quando dell’acqua fredda gli cade sulla testa. Nella finzione narrativa George e Harold scrivono rispettivamente testi e disegni delle avventure originali di Capitan Mutanda, fumetti di cui sono cosparsi i libri della serie.