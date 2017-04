Captain Marvel: Briel Larson sul suo approccio al personaggio di Carol Danvers

Tra circa due anni Captain Marvel debutterà sul grande shermo con il Premio Oscar Brie Larson nei panni della supereroina.

A differenza di tanti altri eroi che sono stati già introdotti nei film dell’Universo Cinematografico Marvel, ancora Captain Marvel non è apparsa in alcun cinecomic, aumentando ancora di più la curiosità dei fan.

In una nuova intervista, Brie Larson ha parlato del suo approccio al personaggio di Carol Danvers, svelando anche che tipo di eroina i fan dovranno aspettarsi. L’attrice è ben consapevole che, così come la maggior parte dei ruoli da supereroe, una parte dei fan sarà delusa dalla versione cinematografica del personaggio:

“A essere sinceri, ci sono molte versioni di Carol, per cui molte persone là fuori troveranno qualcosa che non va bene. Carol crede alla verità e alla giustizia e rappresenta un vero e proprio ponte tra due mondi, la Terra e lo Spazio. Inizia una lotta tra le sue imperfezioni e tutto questo bene, che invece vuole sperimentare, diffondere nel mondo, per renderlo un posto migliore. Può anche volare, ed è molto divertente. Essere un membro della famiglia Marvel mi sembra ancora irreale. Siceramente ancora non ci credo“.

Ancora non è stato scelto un regista per Captain Marvel, ma lo studio ha dichiarato di non aver fretta, e che vorrebbe assumere una regista donna per il progetto, ma che prima di tutto necessita di uno script adeguato.

FONTE: Reddit