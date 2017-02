Captain Marvel: la Marvel non ha fretta di trovare il regista del cinecomic

Al momento i Marvel Studios sono impegnatissimi con Guardiani della Galassia Vol. 2, ma i fan non vedono l’ora di avere maggiori informazioni riguardo ad un altro film dello studio, Captain Marvel.

Il cinecomic, con protagonista il Premio Oscar Brie Larson, non uscirà nelle sale cinematografiche prima del 2019. È vero, ancora ci sono praticamente due anni davanti a noi, ma sappiamo come sono i fan, sempre alla ricerca di news e di spoiler. Soprattutto, si domandano il motivo per cui ancora non è stato scelto un regista per la pellicola.

In un recente Tweet di Justin Kroll di Variety, capiamo perché ancora non ci sia alcun nome di un ipotetico regista. Fondamentalmente la Marvel, ad oggi, ha altre cose a cui pensare, che sono più imminenti di Captain Marvel, come per esempio Black Panther, Avengers: Infinity War e Ant-Man and The Wasp. Per cui lo studio non ha alcuna fretta di trovare al momento un regista. Ciò che conta è avere, prima, uno script che li soddisfi. Beh, non che abbia tutti i torti. Ecco il tweet:

@khevey6 Marvel in no rush, waiting to get a script they are happy with. No need to rush since PANTHER, INFINITY and ANT-MAN come before it — Justin Kroll (@krolljvar) January 31, 2017

La Marvel ha precedentemente dichiarato che avrebbe voluto assumere una regista donna per il progetto, ma che prima di tutto necessita di uno script adeguato. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha affermato:

“Con Captain Marvel abbiamo un sacco di potenziale nei fumetti e ci sono state molte personificazioni dei suoi poteri. Abbiamo intenzione di mostrare indubbiamente le sue origini. Come può funzionare ciò che facciamo con il lato fumettistico del nostro universo? Ciò che facciamo è in sintonia con il prossimo film degli Avengers? Ecco perché stiamo ritardando quel particolare annuncio“.

FONTE: Comicbook