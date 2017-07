Captain Marvel: Samuel L. Jackson tornerà nei panni di Nick Fury

Secondo quanto riportato su Deadline, Samuel L. Jackson tornerà a interpretare Nick Fury in Captain Marvel. Ovviamente il suo coinvolgimento nella pellicola è ancora avvolto nel mistero, così come la trama del cinecomic.

L’ultima volta che abbiamo visto Nick Fury sul grande schermo nell’Universo Cinematografico Marvel è stata in Avengers: Age of Ultron. Nei fumetti, Carol Danvers, alias Captain Marvel, era un maggiore dell’aeronautica statunitense, che acquisisce dei super poteri, tra cui la super forza e l’abilità di volare, dopo essere rimasta invischiata in un’esplosione con un dispositivo Kree.

Anche se il Premio Oscar Brie Larson apparirà per la prima volta nei panni della supereroina in Avengers: Infinity War, il suo film standalone, Captain Marvel, è stato confermato come una storia d’origine che si concentrerà sul personaggio di Carol Danvers, e sulla sua vera identità indipendentemente dai superpoteri acquisiti.

Anna Boden e Ryan Fleck, entrambi registi di Mississippi Grind, dirigeranno Captain Marvel, le cui riprese dovrebbero iniziare a Febbraio 2018. Nicole Perlman (Guardiani della Galassia) e la candidata al Premio Oscar Meg LeFauve (Inside Out) si sono occupate della sceneggiatura. La pellicola dovrebbe approdare nelle sale cinematografiche a partire dall’8 Marzo 2019.

FONTE: Deadline