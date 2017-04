Captain Marvel: trovati i registi, saranno Anna Boden e Ryan Fleck a dirigere il cinecomic

È ufficiale: saranno Anna Boden e Ryan Fleck a dirigere Captain Marvel, il primo cinecomic targato Marvel interamente dedicato ad un personaggio femminile, che nel film avrà il volto del premio Oscar Brie Larson. La notizia è stata diffusa poco fa e confermata da Variety.

Il duo di registi si è fatto conoscere dal grande pubblico con le pellicole indipendenti Half Nelson e Mississippi Grind, oltre agli episodi di alcune serie tv come The Affair e Billions. Sulla sceneggiatura stanno intanto lavorando Meg LeFauve e Nicole Perlman (Inside Out), mentre sarà Kevin Feige a produrre il film.

Fonte: Variety