Carrie Fisher avrà un ruolo predominante in Star Wars VIII

Siamo ancora tutti scossi dalla morte di Carrie Fisher, avvenuta pochi giorni fa a Los Angeles in seguito ad un infarto. Mentre Hollywood piange una delle sue icone più rappresentative, i fan si stanno chiedendo quale sarà il futuro del personaggio della principessa Leia, ripreso come sapete dall’attrice anche nella nuova trilogia targata Disney, e che secondo alcuni avrà uno spazio d’azione maggiore in Episodio VIII.

Deadline afferma infatti che “In Episodio VIII, le cui riprese sono terminate lo scorso Luglio, Leia avrà un ruolo predominante, più di quanto lo fosse in Episodio VIII. Ritornerà sullo schermo anche sua figlia Billie Lourd, ma non abbiamo ancora notizie certe su come la Lucas Film gestirà la scomparsa di Carrie Fisher nel franchise.“

Fonte: ComicBookMovie