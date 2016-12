Carrie Fisher: i fan omaggiano l’iconica Principessa [VIDEO]

In seguito alla morte di Carrie Fisher, a causa di un improvviso arresto cardiaco, molti fan hanno omaggiato la leggendaria Principessa Leila con numerosi tributi. Nota per il suo humor, il suo sarcasmo e la sua simpatia, Carrie ha ispirato milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo. Nonostante la sua lunga e ricca carriera, il suo ruolo più iconico è indubbiamente la Principessa Leila di Star Wars.

Dopo la sua scomparsa, i fan di Star Wars in Texas hanno omaggiato l’attrice con un semplice, ma significativo gesto. I fan hanno alzato verso il cielo notturno le loro spade laser. Un gesto molto toccante, che ricorda ciò che hanno fatto gli appassionati di Harry Potter alla notizia della morte di Alan Rickman, alzando le loro bacchette al cielo.

Di seguito potete trovare il video:

Star Wars fans at movie theaters in Texas held a vigil for Carrie Fisher by raising lightsabers into the air. https://t.co/Ni0QZYoTFL pic.twitter.com/O9uAesyOrL — ABC News (@ABC) December 29, 2016

FONTE: ABC News