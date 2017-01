Carrie Fisher: la Disney verrà risarcita per la morte dell’attrice

La scomparsa improvvisa di Carrie Fisher non ha solo lasciato un vuoto sentimentale tra i creatori di Star Wars. La sua morte ha infatti anche portato gli sceneggiatori della nuova trilogia a rivedere tutti i piani per la chiusura della serie. Questo era però stato messo in conto nel contratto dell’attrice che era collegato a una polizza assicurativa. Secondo la polizza un indennizzo di 50 milioni di dollari sarebbe stato versato nelle casse della Disney nel caso l’attrice non fosse riuscita a completare tutti e tre i film. Si tratta di uno dei risarcimenti più grandi che un’industria cinematografica abbia mai percepito ma, secondo il Daily Mail, la vita turbolenta dell’attrice, la sua storica battaglia contro la tossicodipendenza e il disturbo bipolare di cui soffriva avrebbero giustificato la Disney a stipulare un contratto di questo tipo.

Le scene dedicate a Leia Organa dell’episodio VIII erano già state girate ma tutto ciò che era stato previsto per lei nell’episodio IX deve essere totalmente riscritto. Secondo le prime fonti il ruolo dell’ex principessa sarebbe cresciuto con il passare degli episodi, quindi era molto probabile che la chiusura della trilogia sarebbe stata affidata proprio a lei. Purtroppo non potremo mai veder realizzata al cinema la sceneggiatura originale.