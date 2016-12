Carrie Fisher: paura per l’attrice di Star Wars, dopo l’infarto ora è in terapia

Carrie Fisher, l’attrice nota per aver interpretato l’iconico ruolo della principessa Leia nella saga di Star Wars, è stata colpita da un attacco cardiaco mentre era a bordo di un aereo per Los Angeles. A dare la notizia, nella notte italiana, è il celebre sito di gossip americano TMZ, specificando che l’infarto è avvenuto appena quindici minuti dall’atterraggio, con il pronto intervento del personale di soccorso della linea di volo.

Arrivata in America, la Fisher è stata poi trasportata subito in ospedale, verso le 12 (ora locale). Gli aggiornamenti sullo stato di salute dell’attrice arrivano da TMZ: “Ci dicono che quando l’aereo è atterrato i paramedici sono intervenuti cercando di rianimare Carrie per 15 minuti, prima di sentire nuovamente battito. Attualmente si trova all’UCLA Medical Center ed è attaccata a un respiratore.” mentre più tardi l’Associated Press dichiara che “Carrie Fisher non è più in stato di emergenza, è stabile ed è ricoverata in un ospedale di Los Angeles.“.

Forza Principessa, siamo tutti con te!