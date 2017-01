Carrie Fisher non tornerà nei panni della Principessa Leila in CGI

La prematura scomparsa di Carrie Fisher ha lasciato tutti senza parole, provocando sconforto e tristezza in milioni di fan in tutto il mondo. Sapevamo che l’attrice non aveva ancora chiuso con la celebre saga che l’aveva incoronata al successo internazionale, interpretando la Principessa Leila, infatti avrebbe dovuto avere uno spazio consistente nella pellicola che uscirà nel Dicembre del prossimo anno, Star Wars: Episodio VIII e anche in Episodio IX. La scomparsa di Carrie, però, ha portato i produttori della saga a pensare a qualche inevitabile escamotage, primo fra tutti l’uso della CGI per un futuro prossimo.

Alcuni fan in Rogue One: A Star Wars Story non hanno apprezzato il tentativo di far “resuscitare”, con gli effetti speciali, Peter Cushing ed il suo Grand Moff Tarkin. Nonostante una piccola porzione di fan l’abbia trovato entusiasmante, la maggior parte non ha gradito né la qualità dei suddetti effetti speciali né, soprattutto, le implicazioni morali nell’aver “riportato in vita” un attore scomparso da tempo.

Dopo lunghe riflessioni, la Lucasfilm e la Disney hanno deciso che Carrie Fisher non tornerà ad interpretare la Principessa Leila in CGI, notizia annunciata attraverso un comunicato ufficiale dagli studio:

“Solitamente non rispondiamo alle speculazioni dei fan o della stampa, ma da qualche tempo sta circolando un rumor a cui vogliamo dare una risposta. Vogliamo rassicurare i nostri fan che la Lucasfilm non ha alcuna intenzione di ricreare digitalmente la Principessa Leila di Carrie Fisher. Carrie Fisher era, è, e sarà sempre parte della famiglia della Lucasfilm. Era la nostra principessa, il nostro generale, e, più di ogni altra cosa, era nostra amica. Stiamo ancora soffrendo per la sua perdita. Conserveremo per sempre il suo ricordo e la sua eredità come Principessa Leila, e c’impegneremo sempre a onorare tutto ciò che ha dato a Star Wars“

