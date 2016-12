Star Wars: Il Risveglio della Forza – Carrie Fisher in una scena inedita

Non tutte le scene in cui era presente Carrie Fisher sono rientrate nel montaggio finale di Star Wars: Il Risveglio della Forza. Daniel McFadin, scenggiatore, ha condiviso su Twitter una clip inedita che vede la Principessa Leia ordinare ad un soldato della Resistenza di contattare il Senato Galattico affinché questi agisca contro il Primo Ordine. “Non tutti i senatori pensano che io sia pazza. O forse sì. In realtà non mi interessa!“.

Qui sotto trovate la clip per intero:

Fonte: Just Jared