Cars 3: nuovo trailer del film Pixar

Le prime immagini dell’atteso ritorno della Pixar Cars 3 avevano fatto molto discutere in rete per i toni seri che avevano preso le vicende dell’amatissimo Saetta McQueen. Ora questo nuovo trailer sembra rassicurare un po’ tutti facendo rivivere le classiche avventure delle celebri macchine in versione potenziata pronte a sfrecciare di nuovo. L’intento di rendere comunque le vicende più adulte c’è, ma pare assicurato anche il divertimento dopo il deludente secondo capitolo. In attesa di vederlo in sala il prossimo 14 Settembre, ecco il nuovo trailer del film: