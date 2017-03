Casting JonBénet: Netflix rilascia il trailer dello strano documentario sull’omicidio di Jonbénet Ramsley

Netflix rilascia il trailer del suo ultimo prodotto, il documentario di Kitty Green Casting Jonbénet, sull’omicidio della reginetta di bellezza di 6 anni, Jonbénet Ramsley avvenuto nel 1996 a Boulder in Colorado .

Il documentario di Kitty Green non si concentra sulle indagini e non riprende immagini di repertorio bensì indaga all’interno della comunità di Boulder attraverso più di 15 mesi di riprese in cui la Green fa dei provini per i ruoli principali dell’omicidio del 1996. Gli attori recitano quindi l’accaduto e in questo modo lo fanno riemergere, confondendo realtà e finzione e dimostrando come il caso della reginetta di bellezza ancora risuoni nella comunità.

Il film è stato presentato al Sundance e a Berlino67 e sarà disponibile su Netflix dal 28 aprile.

Qui sotto trailer e poster:

