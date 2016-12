Il simpatico Chewbecca vi augura Buon Natale cantando un grande classico della tradizione musicale, “Astro del ciel“, in questo simpatico video appena pubblicato sul web dal canale youtube How It Should Have Ended. Il fido braccio destro di Han Solo intona le celebri note di Silent Night grazie ad un audio creato nel 1999 da Scott Anderson e ora riproposto in occasione delle feste ormai alle porte.

Ecco il video!