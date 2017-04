Chris Pratt riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Chris Pratt è stato omaggiato con la celebre stella sulla Hollywood Walk of fame a Los Angeles. Film come Guardiani della Galassia e Jurassic World l’hanno reso una vera e propria icona nell’industria cinematografica, tanto da riuscire a ottenere il famoso riconoscimento.

Alla cerimonia Pratt è stato accompagnato dalla moglie Anna Faris, il figlioletto di 4 anni Jack, il regista di Guardiani della Galassia James Gunn e i suoi colleghi “Guardiani” Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker e Pom Klementieff. Prima di ottenere i ruoli cinematografici che lo hanno consacrato al successo internazionale, Pratt era noto per aver interpretato Andy Dwyer nelle sette stagioni della sit-com NBC, Parks and Recreation.

L’attore ha ringraziato la sua famiglia, il suo agente Jason Heyman, la sua manager Julie Darmody, e il regista James Gunn:

“Ho avuto dei buoni genitori che mi hanno saputo educare. Scegliere un film per me significa optare per una buona combinazione tra storia e regia, e avere un buon team che sa consigliarti. Ovviamente parte di tutto ciò è anche una scommessa. Posso dire oggi di essere uno degli uomini più fortunati della terra“.