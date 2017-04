Chris Pratt riceverà la celebre stella sulla Hollywood Walk Of Fame

È stato appena svelato che la star di Guardiani della Galassia, Chris Pratt, riceverà questo mese la stella con sopra impresso il suo nome sulla celebre Hollywood Walk Of Fame.

Chris Pratt negli ultimi due anni è diventato un nome molto familiare alla maggior parte delle persone, soprattutto in seguito alla sua partecipazione al cinecomic diretto da James Gunn. L’attore è capace di raggiungere tante persone; ha fatto ridere con lacrime tutti i fan di Parks and Recreation, e poi è approdato nei panni del grande protagonista Peter Quill / Star Lord in Guardiani della Galassia e ha avuto anche uno dei ruoli principali in Jurassic World.

Molti lo ricorderanno anche nella serie tv Everwood, al fianco di Emily VanCamp e Gregory Smith.

È difficile trovare qualcuno che non ami Pratt, e l’intera industria cinematografica è più che felice di vedere il suo nome tra tutte le grandi star della storia del cinema. La cerimonia avrà luogo il 21 Aprile.

Exclusive: Chris @prattprattpratt will be honored with a star on the Hollywood #WalkOfFame on April 21 | Via @Wofstargirl pic.twitter.com/qbgQ5JhaXo — Variety (@Variety) April 11, 2017

FONTE: Comicbook