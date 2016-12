Dunkirk: perché Nolan ha scelto un esordiente come protagonista?

Il regista britannico Christopher Nolan si appresta ad invadere le sale cinematografiche con la sua ultima fatica: Dunkirk. La pellicola riguarda l’evacuazione avvenuta tra il 26 maggio e il 4 giugno 1940, quando soldati belga, inglesi e francesi vennero circondati dalle armate del Terzo Raich presso il canale della Manica. Il cast vanta presenze più che illustri: Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance ed Harry Styles, direttamente dalla boy band One Direction.

A differenza dei film precedenti, Nolan ha deciso di affidare il ruolo da protagonista al diciannovenne Fionn Whitehead, e per un buon motivo: “Quando ti imbatti nei resoconti di prima mano di Dunkirk, non ti può sfuggire quanto giovani e inesperti fossero questi soldati. Era fondamentale per me, in particolare per il ruolo di Fionn, trovare qualcuno di realmente nuovo“.

Fionn Whitehead è stato protagonista di una piccola miniserie targata ITV , Him, in cui interpretava un giovane dotato di abilità telecinetiche, ma il ruolo in Dunkirk di sicuro gli spianerà la strada nell’Olimpo del mainstream.

Il film uscirà nelle sale statunitensi a partire dal 21 luglio 2017, mentre in Italia dovremo aspettare il 31 agosto.

Fonte: CinemaBlend