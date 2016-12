Mary Poppins returns: nel sequel ci sarà anche Dick Van Dyke (Bert lo spazzacamini)

La Disney l’ha confermato ieri: in Mary Poppins returns ci sarà anche Dick Van Dyke, interprete di Bert, il leggendario Spazzacamini. Nell’originale del 1964 Van Dyke, oggi 91enne, interpretava non solo Bert ma anche – con un make up differente – il direttore della banca in cui lavora il signor Banks. Al suo fianco Julie Andrews, la prima, storica interprete della bambinaia piovuta dal cielo.

Nel 1965 Mary Poppins si aggiudicò ben 5 Premi Oscar compreso quello per la Miglior Canzone a “Cam Camini”, interpretata nel film proprio da Van Dyke. Per il sequel è previsto un cast d’eccezione che comprende Emily Blunt come nuova Mary Poppins, Meryl Streep e Lin-Manuel Miranda che interpreterà Jack, un nuovo personaggio amico della Poppins in qualche modo analogo al Bert di Van Dyke.

La storia si svolge nel periodo della Grande Depressione, lo stesso in cui vennero realmente scritti i romanzi di Pamela Lyndon Travers che danno origine al film. Vedremo Jane e Michael Banks, ormai cresciuti (Michael è ormai padre di tre bambini!), ricevere la visita della leggendaria bambinaia in seguito ad una grave perdita. Sarà proprio Mary Poppins, accompagnata dall’amico Jack, a far tornare la felicità e la magia nelle vita della famiglia Banks.

L’uscita di Mary Poppins Returns è prevista per il 25 Dicembre 2018.