Cinquanta Sfumature Di Nero: la recensione

Cinquanta Sfumature Di Nero, in originale Fifty Shades Darker, sembra volersi imporre come film evento dell’anno. La gabbia dorata di Christian Gray (Jamie Dornan) risulta ancora una volta irresistibile per la deliziosa Anastasia (Dakota Johnson), o forse, ad essere irresistibili sono i suoi regali ed il suo lato più oscuro ormai noto a tutti i fan. Il film è ufficialmente la continuazione di una fiaba esclusivamente erotica, di un gioco dal quale non trapela nemmeno passione ma solo curiosità pericolosa verso ciò che non si conosce, eppure le carte sono ben scoperte: Anastasia non può soddisfare completamente il desiderio sadico di Christian, il quale prova piacere nel punirla ed infliggerle più dolore possibile. Dopo una pausa dai giochi, si torna con regole nuove: più piacere per Anastasia, e basta segreti. Ma c’è qualcuno però là fuori che sembra conoscere Grey meglio di chiunque altro, una ex sottomessa del milionario tormentato, una donna distrutta dall’amore o meglio dall’ossessione verso il suo dominatore.

Cinquanta Sfumature Di Nero promette ciò che non mostra. Le scene più erotiche si consumano ancor prima di cominciare, prive di una regia e di una scrittura adeguata (questo episodio è diretto da James Foley). Ogni mania di controllo di Christian si propone come metafora sessuale. Anastasia non può dire di no alle proposte del suo amante, nemmeno quando le chiede di levarsi gli slip durante una cena o di utilizzare oggetti in modi che non avrebbe immaginato.

Non c’è dubbio sul fatto che Christian e Anastasia siano la proiezione di ciò che non viene mai svelato, del desiderio di sottomissione femminile e di dominazione maschile. Con i piedi di piombo si parla di sadismo, solo per dare la percezione che questa storia possa avere un lieto fine. In quest’episodio sono infatti seminati i segreti di Grey, ovvero l’origine della sua perversione, palesemente legata ad un trauma infantile. Ma proprio quando questo background sembra donare complessità alla sceneggiatura, subentrano dialoghi imbarazzanti ambientati fra barche e party.

Interessante invece la perversione che connota Anastasia, diversa a quanto pare da tutte le altre. Quando entra nella stanza piena di frustini e varie teche, sembra Alice nel paese delle meraviglie. Eppure l’ombra di Christian sembra a tratti far paura, interferendo con il futuro e la carriera di una donna che prima di scoprire i piaceri del sesso, ambiva alla realizzazione dei suoi sogni e alla sua indipendenza. Un segno di debolezza? Un insegnamento? Funzionano così le donne quando sono innamorate? Difficile a dirsi, visto che questa non è una storia d’amore. Cinquanta Sfumature Di Nero sarà forse il film evento dell’anno (per i social e per il botteghino), ma rimane forse il peggior adattamento di una trama che sebbene non sia un pezzo di letteratura, in fondo parla di ciò che ci rende umani e più vulnerabili: il sesso e l’ignoto.