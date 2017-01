Cinquanta sfumature di nero: Taylor Swift e Zayn Malik cantano “I Don’t Wanna Live Forever”

È stato appena diffuso il video musicale della canzone di Cinquanta sfumature di nero, I Don’t Wanna Live Forever, cantato da Taylor Swift e Zayn Malik.

In Cinquanta sfumature di nero, secondo capitolo del franchise, tratto dai romanzi della scrittrice inglese E. L. James, ci sarà più spazio per raccontare il tormentoso passato del ricco imprenditore Christian Grey. La pellicola permetterà, nuovamente, ai fan, di deliziarsi con le perversioni del giovane, e assistere al suo crescente amore per Anastasia Steele.

Qui di seguito potete dare un’occhiata al video musicale:

Nel cast torneranno i protagonisti Jamie Dornan e Dakota Johnson. I due protagonisti saranno affiancati anche da Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Victor Rasuk, Luke Grimes, Rita Ora, Eloise Mumford, Max Martini, Kim Basinger, Bella Heathcote e Eric Johnson.

La regia è stata invece affidata allo statunitense James Foley. Cinquanta sfumature di grigio approderà nelle sale cinematografiche italiane il 9 Febbraio 2017.

FONTE: Comingsoon.net