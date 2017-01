Cinquanta Sfumature di Nero: online una nuova featurette con la scrittrice della saga

Poco tempo fa vi avevamo mostrato il trailer esteso di Cinquanta Sfumature di Nero, secondo capitolo della trilogia iniziata nel 2015, la quale, con un solo film alle spalle, già vanta un incasso di circa 560 milioni. Alla regia questa volta c’è James Foley, mentre lo script è stato affidato a Niall Leonard, marito dell’autrice dei romanzi: E.L. James.

Il prossimo episodio, in uscita nelle sale italiane il 9 febbraio, vedrà Mr. Grey e Anastasia Steele alle prese con un nuovo accordo: la ragazza ritornerà nella dimora “perversa”, come richiesto dall’amante, a patto che qualcosa nel loro rapporto cambi. Sfortunatamente la love story subirà un duro colpo quando i fantasmi della “vecchia” vita di Mr.Grey si affacceranno a scalfire il loro nuovo equilibrio. Jamie Dornan e Dakota Johnson, leader del primo capitolo, sono nuovamente in corsa. Tra le new entry abbiamo: Kim Basinger, Bella Heahtcote, Robinne Lee e Fay Masterson.

Intanto godiamoci una nuova featurette che vede in campo non solo i protagonisti ma anche la scrittrice della saga letteraria.