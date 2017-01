Cinquanta sfumature di nero: online la versione estesa del trailer

In uscita il 9 febbraio, Cinquanta sfumatura di nero è uno dei titoli più attesi dell’annata 2017. In questo secondo capitolo, anch’esso tratto dai romanzi della scrittrice inglese E. L. James, ci sarà più spazio per raccontare il tormentoso passato del magnate Christian Gray. Naturalmente, anche qui i fan potranno deliziarsi con le (sadiche?) perversioni del giovane rampollo non che del suo crescente amore per Anastasia Steele. Nel cast torneranno i protagonisti Jamie Dornan e Dakota Johnson. La regia è stata invece affidata allo statunitense James Foley.

Di seguito troverete la versione estesa del trailer:

Fonte: Just Jared