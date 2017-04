Clint Eastwood dirigerà un film su uno sventato attacco terroristico nel 2015

Empire ci fornisce nuovi dettagli sul prossimo film di Clint Eastwood, che sarà basato ancora su personaggi e fatti realmente accaduti. Questa volta pare che il regista si accinga a portare sul grande schermo uno sventato attacco terroristico avvenuto nel 2015.

L’amato regista è in fase di lavorazione avanzata con la Warner Bros. per la trasposizione cinematografica del libro ”The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes”.

La storia vera di Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone, tre ragazzi americani in viaggio in Europa che il 21 agosto 2015 sventarono l’attacco terroristico sul treno Amsterdam-Parigi. Il venticinquenne marocchino Ayoub El Khazzani aveva pianificato una strage a bordo del treno, ma l’intervento dei tre americani, due dei quali in possesso di addestramento militare e di altri passeggeri impedirono il feroce massacro.

La sceneggiatura del film sarà curata da Dorothy Blyskal.

Fonte: Empire