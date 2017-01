Clowntergeist: l’horror clown nel nuovo terribile trailer

High Octane pictures ha rilasciato il trailer del terribile film horror Clowntergeist, che già dal titolo fa intuire un mix di Poltergeist e IT. La pellicola ruota attorno alla vicenda di una giovane donna e un suo amico, che hanno la sfortuna di avere a che fare con questo Clown-fantasma ultraterreno.

Il film sarà diretto da Aaron Mirtes e sappiamo già che non sarà adatto per i deboli di cuore, e soprattutto per coloro che hanno la fobia dei Clown. La protagonista infatti è una ragazza letteralmente terrorizzata dai Clown che, per sua sfortuna, si troverà a dover fare i conti con la sua più grande paura, quando uno spirito maligno s’impossesserà di un clown.

Le recenti vicende che hanno segnato gli Stati Uniti con i loro clown assassini hanno particolarmente colpito il paese, e ovviamente lo shock non poteva far altro che tradursi in una serie di film dedicati ai pagliacci. Infatti, oltre a Clowntergeist, è in cantiere anche il reboot di IT, di cui sono già iniziate le riprese.

Ancora non è stata annunciata una data d’uscita per Clowntergeist, ma nel frattempo potete dare un’occhiata al trailer e al poster di seguito.

