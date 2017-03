Coco: ecco il poster del nuovo film Pixar, il trailer uscirà la prossima settimana

In uscita nell’autunno 2017, Coco, il nuovo film Pixar, si appresta a entrare nei cuori degli appassionati della casa di produzione.

Il co-regista Lee Unkrich ha condiviso su twitter il nuovo poster di Coco, e ha, inoltre, annunciato che il primo trailer del film uscirà proprio la prossima settimana. Nel cast di doppiatori troviamo Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael García Bernal e Renée Victor.

Excited to reveal Coco’s new poster! FIRST TRAILER COMING NEXT WEEK! #PixarCoco opens in theaters this November! pic.twitter.com/7gPNYZNvSA

— Lee Unkrich (@leeunkrich) March 10, 2017