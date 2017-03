Coco: primo teaser del nuovo film d’animazione Pixar

La Disney Pixar ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Coco, nuovo film originale dello studio d’animazione digitale. La pellicola è diretta da Lee Unkrich, già Premio Oscar per Toy Story 3, e Adrian Molina, ed è basata su una storia di quest’ultimo, ispirata alla festività messicana del Giorno dei morti.

Nel cast vocale troviamo l’esordiente Anthony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt e Renee Victor.

Sinossi: Miguel è un bambino con il sogno di diventare un musicista come il suo idolo, Ernesto de la Cruz. In seguito a un incidente Miguel si ritrova catapultato nella Terra dei Morti, in cui incontra l’affascinante spirito ingannatore Hector, con cui si imbarca in un viaggio alla scoperta della storia della famiglia di Miguel.