Colin Farrell e Yorgos Lanthimos insieme nella nuova serie prodotta da Amazon

Amazon annuncia il ritorno sul piccolo schermo dell’attore Colin Farrel, che sarà diretto dalla vecchia conoscenza Yorgos Lanthimos.

Il progetto sarà diretto da Yorgos Lanthimos e finanziato dal colosso Amazon e vedrà il coinvolgimento dell’ex marine Oliver North nello scandalo Intra-Contra. Il militare, attualmente conduttore di War Stories With Oliver North, si è dichiarato in parte responsabile della vendita di armi all’Iran, i cui profitti sono stati stati poi riciclati in Nicaragua.

Il potenziale show è ancora nelle prime fasi del suo sviluppo e gli script degli episodi saranno curati da Enzo Mileti e Scott Wilson, mentre tra i produttori ci sarà anche Ben Stiller.

Lanthimos ha dichiarato di essere davvero entusiasta di poter collaborare nuovamente con Farrell, dopo il film The Lobster, in un progetto radicalmente diverso rispetto a quelli che ha realizzato in passato.

Il regista, che non disdegna i casi realmente accaduti e complicati, considera la storia molto originale e rilevante all’interno della nostra società e assicura che le polemiche non mancheranno di certo.

