Collateral Beauty: la recensione del film con Will Smith

Collateral Beauty: un titolo tanto accattivante quanto incerto, e poi le premesse filosofiche, i concetti astratti di morte, tempo e amore, un cast di superstar, il fascino di New York, l’atmosfera natalizia. C’era tutto, ma davvero tutto per realizzare un prodotto discreto e godibile, un dramma corale agli sgoccioli di un anno benedetto da grandi film, molti dei quali americani, e invece. Costruito su basi assai fragili, sviluppa il suo macchinoso procedere intorno alla tematica del lutto e su come la perdita di una persona cara possa rivelare scenari inediti, riflessioni esistenziali mai affrontate prima; e se tra pochi mesi avremo l’onore e la fortuna di assistere ad un’opera magistrale e potente come Manchester by The sea (stesso tema, diverso il racconto), davanti a Collateral Beauty cresce solo l’imbarazzo, per l’insensato spreco di risorse (a partire dagli attori), per il disperato tentativo di rendere vendibile un film sbagliato da qualsiasi punto di vista grazie al carisma di Will Smith, smarritosi per strada chissà dove.

Alla regia c’è il David Frankel de Il diavolo veste Prada, allora perfettamente centrato nel gestire i ritmi della commedia, ma aiutato da una sceneggiatura brillante e personaggi ben delineati. Manca in Collateral Beauty l’affetto e la cura dei dettagli, una pietanza troppo ricca e senza direzione, nella quale Frankel si limita ad assecondare il disastro con riprese scialbe su New York, mai così impersonale, gelida e assente nella vita del film. Il reparto artistico compie un altro salto suicida con gli attori: Smith non pervenuto, alterna lunghi silenzi ed espressioni monotone, mentre Edward Norton e Kate Winslet tentano inutilmente di dare spessore a battute improbabili, come lo sono le motivazioni dei loro personaggi. Forse nella forma, e nel colore degli abiti, Helen Mirren e Keira Knightley sono la nota dolce in una sinfonia stonata, entità astratte di un dramma che non risponde ai quesiti intavolati né sorprende grazie al plot twist finale. I novanta minuti più sofferti dell’anno, uno spettacolo imbarazzante che non riconosce la bellezza, figuriamoci quella “collaterale” del titolo, mistero irrisolto tra le parole della canzone degli One Republic sui titoli di coda. “Let’s hurt tonight”: ecco, facciamoci del male.