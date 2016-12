Collateral Beauty: online una nuova clip italiana del film

Arriverà nelle nostre sale il 4 gennaio 2017 Collateral Beauty, il film diretto da David Frankel (Il diavolo veste Prada) e interpretato da Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Edward Norton ed Helen Mirren. Di seguito trovate una nuova clip italiana appena rilasciata dalla Warner Bros.

Sinossi: A seguito di una tragedia personale, un importante dirigente di New York decide di vivere la sua vita senza più l’entusiasmo di una volta. A quel punto, alcuni suoi amici escogitano un piano drastico per evitare che perda interesse in ogni cosa. Spingendolo al limite, lo costringono a confrontarsi con la verità con modi umani profondi e sorprendenti.