Colossal: nuovo trailer del monster movie con Anne Hathaway

E’ online il nuovo trailer dell’atteso monster movie: Colossal con protagonista la splendida Anne Hathaway.

Vi avevamo anticipato l’uscita della pellicola con un entusiasmante teaser qualche settimana fa. Adesso grazie alla Warner Bros che finanzia il progetto, è stato rilasciato un nuovo trailer del monster movie con Anne Hathaway nei panni di una donna collegata grazie a un misterioso incanto a un’orribile creatura che semina panico e distruzione dalla parte opposta del pianeta.

I toni del film sono ovviamente quelli della commedia e il terribile mostro in questione non ha nulla a che vedere con i famigerati Godzilla e Kong. Nell’ultimo trailer possiamo notare come la vera ”creatura” abominevole sia proprio la bella Hathaway, che interpreta una ragazza dalla vita disastrosa, appena lasciata dal ragazzo che per dimenticare sfoga le sue frustrazioni nella ”movida” più sfrenata.

Colossal è diretto dal regista Nacho Vigalondo e nel cast oltre ad Anne Hathaway saranno presenti: Jason Sudeikis, Dan Stevens, Austin Stowell e Tim BlakeNelson

L’uscita della pellicola è prevista negli Stati Uniti per il 7 di aprile.

Qui potete trovare il nuovo trailer: