Colossal: primo trailer del monster movie con Anne Hathaway

Presentato al Toronto Film Festival Colossal, diretto dal regista Nacho Vigalondo è una delle pellicole più attese di questo 2017, con una Anne Hathaway, protagonista e mattatrice di un vero e proprio monster movie.

La trama di Colossal è molto buffa ma allo stesso tempo originale: la Hathaway vestirà i panni di Gloria, una donna la cui vita sta cadendo a pezzi e che decide di ”tornare alle origini” trasferendosi nella sua città natale. Qui, oltre a ritrovare il suo vecchio amico di’infanzia, interpretato dall’attore Jason Sudeikis, scoprirà che condivide una connessione psichica con un mostro, una sorta di gigante Kaiju che spunta a Soeul in Corea del Sud. Guardando la TV, Gloria si renderà conto che il suo atteggiamento autolesionista minaccerà di distruggere non solo la sua vita, ma molto altro.

Non vediamo l’ora di ricevere nuovi aggiornamenti su quest’interessante pellicola, già dal primo trailer possiamo intuire che Colossal ha tutte le carte in regola per stupirci e farci divertire moltissimo.

Ecco il primo trailer di Colossal:

Fonte: Collider