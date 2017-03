Crazy Night – Festa col morto: il trailer del film con Scarlett Johansson

E’ finalmente online il trailer italiano di Crazy Night – Festa col morto, commedia con Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Ilana Glazer, Jillian Bell e Zoe Kravitz. Le cinque attrici interpretano delle amiche che si ritrovano dopo 10 anni dal college per un weekend scatenato a Miami. I loro momenti di follia prendono una piega tragica quando per errore uccidono uno spogliarellista. Il film è stato realizzato dagli autori della serie Broad City e vanta nel cast anche la partecipazione di Paul W. Downs e Demi Moore. Queste le immagini di Crazy Night in arrivo nei nostri cinema il prossimo 23 Giugno.