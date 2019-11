Crescita del mercato dei distributori automatici, statistiche, per applicazione, produzione, entrate e previsioni fino al 2026

Dimensione del mercato – 3,57 miliardi di dollari nel 2018, crescita del mercato – CAGR del 7,1%, tendenze del mercato – Diverse iniziative delle organizzazioni governative per aumentare la consapevolezza e ridurre i costi di gestione dell’inventario.

Secondo l’attuale analisi di rapporti e dati, il mercato globale delle macchine automatiche di erogazione è stato valutato a 3,57 miliardi di dollari nel 2018 e dovrebbe raggiungere i 6,21 miliardi di dollari entro il 2026, con un CAGR del 7,1%. I distributori automatici sono unità di archiviazione controllate da computer per i farmaci. Questi sono anche chiamati gabinetti di dispensazione automatizzata di farmaci (ADC). L’installazione e il funzionamento di ADM avvantaggiano significativamente la cura del paziente attraverso l’erogazione tempestiva ed efficiente delle prescrizioni per le sostanze controllate. Una macchina di erogazione automatizzata può ridurre il costo dei farmaci rimanenti dallo spreco a causa della sospensione della terapia farmacologica, riducendo contemporaneamente la quantità di sostanze controllate suscettibili di diversione.

Giocatori di spicco nel mercato globale delle macchine automatiche di erogazione sono: Baxter, Pyxis Corporation, Omnicell, AcuDose, Capsa Solutions LLC, Accu-Chart Healthcare Systems Inc. e Pearson Tecnologie mediche.

Varie tecniche di ricerca sono applicate per produrre dati sulle strategie dei concorrenti; andamento delle vendite e degli acquisti passati, presenti e futuri. Gli imprenditori che mirano a ispezionare l’attuale base di consumatori e raggiungere il pubblico di riferimento saranno in grado di sfruttare i dettagli demografici derivati ​​da diverse regioni, per inferire cambiamenti dinamici del mercato. Le prospettive su diverse forze dirompenti che si ritiene abbiano un’influenza trasformativa sulle vendite future rendono prezioso il documento. Approfondimenti su dove dovrebbe andare il mercato delle macchine automatiche di erogazione durante gli anni previsionali dal 2019 al 2026. Il rapporto fa anche luce su come i principali fornitori stanno trasformando il business oggi.

Ai fini della presente relazione, rapporti e dati ha segmentato il mercato automatizzato distributori automatici sulla base di utilizzo finale, l’applicazione, e della regione:

Application (Entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

In-paziente

Out-paziente

End Use (Entrate , milioni di dollari; 2016-2026)

Ospedali

Farmacie

Drug Stores

Altri

Outlook regionale (Entrate in milioni di dollari; 2016-2026)

Nord America Stati Uniti Canada

Europa Germania Francia Regno Unito Spagna Italia Resto del Europa

Asia Pacifico, Cina India Giappone Resto dell’Asia-Pacifico

Medio Oriente e Africa

America Latina Brasile



Lo studio prevede a cosa ci si può attendere dal futuro mercato delle macchine automatiche per erogazione. La ricerca consente inoltre ai proprietari di prodotti di familiarizzare con le minacce immediate sul mercato, i requisiti dell’acquirente e le strategie commerciali efficaci attuate da importanti attori del settore. Il rapporto mira ad aiutare sia le aziende esistenti che i nuovi entranti non solo a prepararsi contro l’interruzione, ma anche a vedere opportunità. Esame approfondito delle tendenze del mercato, compresa la valutazione di enti governativi, organizzazioni finanziarie e altri organismi di regolamentazione. A partire da una prospettiva macroeconomica, lo studio esegue un esame dettagliato delle sottocategorie del settore e delle tendenze che hanno un impatto sul business.

La ricerca fornisce risposte alle seguenti domande chiave:

Quali saranno le strategie di marketing e di prezzo adottate da importanti fornitori che operano nel mercato delle macchine automatiche per erogazione per gli anni previsti dal 2019 al 2026?

Quali sono i nuovi usi dei prodotti o servizi esistenti e in che modo hanno contribuito ad aumentare la domanda di prodotti o servizi?

Quali sono le condizioni generali prevalenti e che influenzano l’ambiente aziendale del mercato dei distributori automatici?

Chi sono i principali produttori che si avventurano in nuove aree geografiche per creare un mercato redditizio con i loro prodotti e servizi?

Quali saranno le dinamiche della domanda e dell’offerta e le esigenze del canale di distribuzione in tutto il mondo nel prossimo futuro?

Quale sarà la quota di mercato dell’industria delle macchine automatiche di erogazione nei periodi considerati?

