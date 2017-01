Cry baby: Amy Adams non vestirà i panni di Janis Joplin

Cry Baby, il biopic dedicato a una delle divinità del Rock più amate del pianeta, ovvero l’affascinante Janis Joplin è stato accantonato dal regista e dalla produzione. Ci avevano sperato i numerosi fan che attendevano questa pellicola ma purtroppo saranno costretti ancora ad aspettare.

Pare che il regista Jean Marc Vallée, che aveva accettato di dirigere il film, dopo diversi rifiuti e problematiche, in un’intervista al sito Collider, abbia spiegato le ragioni del tramonto del progetto specificando che lui e l’attrice Amy Adams (qui trovate la recensione del suo ultimo film, Arrival), che era stata scelta per vestire i panni della cantante, si stiano dedicando allo sviluppo della miniserie: ”Sulla Pelle”, basata sull’omonimo romanzo di Gillian Flynn, autore del noto ”Gone Girl”.

La trama di ”Sulla Pelle” racconta le vicende di una giornalista che torna nella sua città natale per scrivere del brutale e macabro omicidio di due ragazze e sarà costretta a riallacciare i rapporti con la sua famiglia, che non vede e non sente da 8 anni.

Per quanto riguarda il biopic su Janis Joplin purtroppo niente da fare: non sarà la Adams a prestare il volto alla eterna icona del Rock, dovremmo ancora aspettare e staremo a vedere se il progetto passerà in mano a un nuovo autore.

Fonte: Collider