Da Metropolis ad Alien, ecco i migliori sci-fi della storia del cinema

È possibile stilare un elenco dei migliori sci/fi della storia del cinema? Che si basino sui romanzi di Asimov, di Philip K. Dick o soltanto su geniali intuizioni registiche? Che parlino di progresso tecnologico o di sentimenti? Ambientati sulla conosciutissima Terra o in remoti scenari oltre il tempo e lo spazio, come la mente umana?

Noi ci abbiamo provato, cercando di combinare due criteri di ricerca: da un lato i film che hanno rilanciato il genere commercialmente (forti di un enorme successo di pubblico), dall’altro quelli che hanno declinato in maniera realmente innovativa le tematiche di fondo, col risultato di arricchire ulteriormente l’immaginario del genere. L’elenco ottenuto ci ha rivelato che quasi sempre il cinema è stato capace di far coincidere entrambe le cose.

Siete pronti? Si parte da molto lontano:

1. METROPOLIS (Fritz Lang, 1927)

Un futuro distopico dove l’eccesso tecnologico produce nuove Torri di Babele e dove vige lo schiavismo degli abitanti sotterranei. Un conflitto tra il protagonista (Fredersen) e il padre, ambiguo antagonista. Una ribellione. Uno scienziato folle che realizza droidi/robot simili a umani… Non è difficile ritrovare in questo capolavoro muto quasi tutti – se non proprio tutti – gli ingredienti principali di future pietre miliari come Blade Runner o Star Wars. Metropolis di Fritz Lang resta ancora oggi un film spettacolare e inquietante, specie se associamo il gigantismo delle inquadrature e l’esaltazione – anche se con toni da incubo – del progresso tecnologico al contesto storico della Germania che si avviava verso gli anni ’30; si dice fosse uno dei film preferiti da Adolf Hitler. Particolarmente apprezzabile è l’edizione DVD restaurata e impreziosita dalla nuova colonna sonora a base di sintetizzatori del maestro Giorgio Moroder.spazio

2. L’INVASIONE DEGLI ULTRACORPI (Don Siegel, 1956)

Oggi considerato un cult, all’epoca quasi un flop dal budget scarsissimo, è tra i film – simbolo della fantascienza americana anni ’50, in cui i pronipoti del vecchio zio Sam sono minacciati da alieni spietati e per nulla amichevoli, il cui unico scopo è moltiplicarsi sostituendo, passando da spore a replicanti, gli esseri umani dopo averli eliminati. Nonostante regista e sceneggiatore neghino di avere sotteso idee politiche nell’elaborare la storia, non possiamo slegare questo e altri film dal clima ansiogeno e maccartista della Guerra Fredda.

3. 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO (Stanley Kubrick, 1968)

Spazzando via la miriade di titoli americani anni ’50 basati su invasioni aliene più o meno metaforicamente anticomuniste, 2001 (creazione di Stanley Kubrick e dello scrittore Arthur C. Clarke, che contemporaneamente alla stesura del film realizza il romanzo omonimo) rifugge ancora oggi una spiegazione lineare. Più che un film è un viaggio oltre il tempo e lo spazio e verso l’ignoto. Il destino dell’uomo, la fede mal riposta nel progresso (il computer HAL 9000, intelligenza artificiale che si ribella ai suoi creatori, eliminandoli), le grandi domande sull’esistenza di un essere superiore si armonizzano con uno stile visivo spettacolare, ancora oggi ineguagliato. Ci ha provato Cristopher Nolan con Interstellar, riuscendo a farsi apprezzare per il tentativo, ma non molto di più. Famoso per uno degli stacchi più vertiginosi della storia del cinema: l’osso lanciato in aria dall’australopiteco diviene un satellite, lanciando la trama milioni di anni in avanti. Il film anticipa anche progressi realmente raggiunti, un esempio per tutti: la videochiamata spaziale.io

4. STAR WARS: UNA NUOVA SPERANZA (George Lucas, 1977)

Alcuni “puristi” lo vorrebbero fuori elenco perché è più un fantasy che uno sci/fi e perché “nello spazio le esplosioni non fanno rumore”, ma c’è poco da fare: negli anni ’70 il genere, da tempo in declino, torna di colpo alla ribalta grazie alla favola spaziale e new age di George Lucas, di cui è superfluo ricordare i cavalieri Jedi, i mercenari altruisti come Han Solo, la principessa Leila, la Forza, Darth Vader e il Lato Oscuro. Grazie alla geniale idea di Lucas di assicurarsi i diritti sul merchandising di giocattoli, magliette, costumi e gadget associati alla saga il film (che si annunciava un flop assicurato) è all’origine dell’impero della New Hollywood di Lucas & Spielberg.zio

5. ALIEN (Ridley Scott, 1979)

Gli alieni tornano brutti e cattivi? Di più, pericolosi e inquietanti, come membri di una specie definita genericamente xenomorfa il cui modo normale di riprodursi consiste nel parassitare altre specie, uccidendole. Dall’aspetto inespressivo quanto abominevole, l’Alien di Ridley Scott è forse il più pauroso mai comparso sullo schermo; il fortunatissimo franchise prosegue ancora oggi con Alien:Covenant, prequel diretto dallo stesso Scott in uscita nel 2017.spazio

6. STATI DI ALLUCINAZIONE (Ken Rusell, 1980)

Questo titolo poco famoso è un cult per gli appassionati del genere, e si fa presto a dire il motivo: è il film che introduce nell’immaginario sci/fi la famigerata vasca di deprivazione sensoriale, utilizzata dal ricercatore Eddie Jessup (William Hurt) per entrare, letteralmente, nella propria coscienza, previa assunzione di significative quantità di LSD. La vasca, con tutte le sue possibilità oniriche, esiste realmente ed è tornata alla ribalta di recente in serie TV come Fringe e la recentissima Stranger Things.o

7. BLADE RUNNER (Ridley Scott, 1982)

Nessuno, prima di Ridley Scott, era riuscito a coniugare gli scenari distopici di Metropolis (F.Lang, 1927) con quelli piovosi e neo noir dei romanzi di Philip K. Dick. Il film con il cacciatore di androidi Rick Deckard (Harrison Ford) e con Rutger Hauer in uno dei suoi ruoli più iconici (l’androide Roy Batty che pronuncia la famosa battuta “Io ho visto cose che voi umani”…) ricevette all’epoca recensioni contrastanti e circolò in almeno 7 versioni, fino alla Final Cut degli anni 2000, l’unica realizzata in totale autonomia creativa dal regista.spazio

8. TERMINATOR (James Cameron, 1984)

Se il cyborg è muscoloso e spietato – e nasconde un esoscheletro in titanio – allora non può essere che Terminator, assassino prezzolato tornato indietro nel tempo per uccidere Sarah Connor (Linda Hamilton), madre di colui che nel futuro salverà la società dal dominio delle macchine. Il film, esaltato da pubblico e critica, consacra le fortune del regista James Cameron (futuro regista di Titanic e Avatar) e del muscoloso Arnold Schwarzenegger.zio

9. STAR TREK: THE VOYAGE HOME (Leonard Nimoy, 1986)

Star Trek di Gene Roddenberry, pur essendo un universo a sé stante e meno accessibile fuori dalla cerchia dei fan, non può mancare in un elenco simile. In questo film il capitano Kirk (William Shatner), accompagnato dall’amico Spock (Leonard Nimoy, anche regista del film) torna indietro nel tempo, sulla Terra del 20esimo secolo, per salvare dall’estinzione la specie delle balene megattere; i veri “alieni” del film, arroganti e pericolosi, sono proprio gli umani. The Voyage Home, oltre ad essere uno dei film più divertenti e coinvolgenti della serie (senz’altro più del recente reboot di J.J. Abrams), è anche alla portata dei non appassionati e coniuga i temi portanti del franchise: ottimismo nel progresso, ambientalismo, senso del sacrificio, amicizia e lavoro di squadra. Star Trek, e non solo in questo film, è anche la serie per eccellenza che sfrutta i meccanismi del viaggio nel tempo e del paradosso temporale, resi ancor più famosi da un film come Ritorno al futuro (Robert Zemeckis, 1986), dove la fantascienza vira verso l’avventura e la commedia, con Cristopher Lloyd nel ruolo del folle scienziato Emmett Brown.spazio

10. MARS ATTACKS! (Tim Burton, 1996)

Marziani verdi dal cranio iper – sviluppato tornano a invadere il pianeta Terra, ma niente paura: sarà la musica country a distruggerli per sempre! Chi non conosce questa stramba incursione fantascientifica del maestro dell’horror gotico Tim Burton? Il film, basato su effetti speciali ormai datati della Industrial Light & Magic, ha il pregio di confinare la fantascienza anni ’50 nel campo della rilettura satirica, risultando ancora oggi, come esperimento, più convincente e divertente di cloni più evoluti come La guerra dei mondi (Spielberg, 2005), o precedenti come Incontri ravvicinati del terzo tipo (sempre Spielberg, 1977). C’è poi il remake burtoniano del Pianeta delle scimmie: passato quasi sotto silenzio, segno che non se ne sentiva il bisogno.spazio

11. L’UOMO BICENTENARIO (Chris Columbus, 1999)

Se l’androide è altruista e punta a imitare il comportamento umano, come il Data di Star Trek: The next generation, allora è probabilmente tratto da un romanzo di Isaac Asimov! L’uomo bicentenario è uno dei film più belli di questo filone, e narra di come Andrew, robot positronico al servizio di una famiglia americana, si avvicina sempre di più al comportamento degli umani, fino a diventare uno di loro sperimentando sentimenti come l’amore, la rabbia, il dolore del lutto. L’androide è interpretato dal compianto Robin Williams.spazio

12. THE MATRIX (Larry & Andy Wachowski, 1999)

A cavallo tra anni ’90 e nuovo millennio, ecco il capolavoro visionario dei fratelli (oggi sorelle) Wachowski, arricchito dall’uso di innovativi effetti speciali quale il ralenti “bullet time”, divenuto famoso proprio grazie a questo film. Dall’enorme impatto socio-culturale, è il primo grande film sulla realtà virtuale portata alle sue estreme conseguenze; ha originato due seguiti, considerati non all’altezza del capostipite.spazio

13. CLOUD ATLAS (Lana & Lilly Wachowski, 2012)

In modo molto più innovativo rispetto ad altri (uno su tutti il Nolan di Interstellar) le sorelle Wachowski fondono la fantascienza con temi esistenziali quali il destino, la reincarnazione, il sacrificio per una vita migliore. Film che intreccia incredibilmente sei storie diverse, con protagonisti accomunati da una voglia a forma di stella cadente e che giocano un ruolo cruciale per il destino della specie umana, Cloud Atlas non è stato un pieno successo di pubblico ma brilla per la spettacolarità immaginifica del racconto e per le toccanti interpretazioni, su cui spicca il pluripremiato Tom Hanks nel ruolo del vecchio Zachry. Resta uno dei film Sci/Fi più originali prodotti in anni recenti.

Ci fermiamo, ma l’elenco potrebbe continuare a lungo. Un film come Cloud Atlas fa riflettere su quanto il genere sci/fi sia mutato nel corso degli anni, slegandosi definitivamente dai temi classici della “creatura aliena” e del progresso tecnologico e diventando piuttosto un contenitore, un luogo dell’immaginario collettivo che può sposarsi a qualsiasi tipo di contenuto.

Bisognerebbe accostare questo percorso con quello portato avanti dalle serie TV, da Star Trek al più recente Black Mirror. Ma questa è un’altra galassia…