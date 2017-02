Daddy’s Home 2: Mel Gibson e John Lithgow papà di Mark Wahlberg e Will Ferrel

Daddy’s Home avrà un sequel e Will Ferrel e Mark Wahlberg avranno dei papà. Entertainment Weekly ha infatti confermato la chiusura delle trattative di Mel Gibson e John Lithgow (da poco vincitore di un SAG per il suo Winston Churchill in The Crown) per il sequel della commedia di Sean Anders. Il film distribuito dalla Paramount nel 2015 raccontava il conflitto fra Will Ferrell e l’ex della sua compagna nonchè padre naturale dei suoi figli, l’estroverso e muscoloso Mark Wahlberg. Nel sequel Mel Gibson e John Lithgow saranno rispettivamente i padri di Mark Wahlberg e di Will Ferrell, che rischieranno di rovinare il Natale alla famiglia finalmente ricomposta.

Il sequel sarà diretto di nuovo da Sean Anders. Qui sotto una divertente clip di Daddy’s Home, la scena della motocicletta: