A Woman of No Importance: Daisy Ridley entra nel cast

Daisy Ridley sarà la protagonista dell’adattamento cinematografico intitolato A Woman of No Importance, tratto dal romanzo di Sonia Purnell. Si tratta del racconto della storia vera di Virginia Hall, giovane e facoltosa ereditiera che al tempo stesso divenne anche una super-spia.

Prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale la Hall tentò di entrare nell’American Foreign Service, ma il successo le venne impedito da una ferita alla gamba ma soprattutto dall’essere una donna. Alla fine iniziò a lavorare per il servizi segreti britannici durante il conflitto, e successivamente le fu concesso di entrare nell’OSS, un’organizzazione che precedette la nascita della CIA.

Daisy Ridley dopo essere stata lanciata da Star Wars Episodio VII: ”Il risveglio della forza” non accenna a fermarsi e ha già in programma diversi titoli in uscita in questo 2017. Che sia la nascita definitiva di una nuova stella?

Fonte: Variety