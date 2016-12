Damien Chazelle e Ryan Gosling di nuovo insieme per il biopic di Neil Armstrong

È ufficiale: dopo La La Land, Damien Chazelle e Ryan Gosling torneranno a lavorare insieme per il biopic dedicato a Neil Armstrong, l’astronauta americano che per primo posò i piedi sulla Luna il 20 luglio del 1969. Il film si intitolerà First Man e verrà prodotto dalla Universal Pictures.

Erano già circolate delle voci sul possibile ingaggio dell’attore per il ruolo principale, ma allora non c’era nessuna sceneggiatura pronta. Oggi invece è Variety a confermare la notizia, aggiungendo che le riprese inizieranno molto probabilmente in primavera.

First Man è tratto dalla biografia di Armstrong scritta da James Hansen che raccoglie gli avvenimenti della vita dell’astronauta tra il 1961 e il 1969, anno dell’atterraggio sulla Luna.

Fonte: Variety