Daniel Radcliffe tornerebbe a vestire i panni di Harry Potter

Dopo Harry Potter e i Doni della Morte tutti pensavano che l’avventura del maghetto più famoso al mondo fosse terminata per sempre. Ma, quando J.K. Rowling ha deciso di scrivere una nuova sceneggiatura con Jack Throne, che poi è diventata una pièce teatrale diretta da John Tiffany, Harry Potter e la maledizione dell’erede, i fan si sono chiesti se vedranno mai l’avventura finale dell’eroe ancora al cinema.

Mentre le voci riguardo a una nuova trilogia di Harry Potter, basata sulla pièce teatrale, sono state smentite dalla stessa Rowling, Daniel Radcliffe ha svelato a Good Morning Britain che sarebbe disponibile a tornare nel ruolo:

“Oh non so, non sono sicuro. Harry è diventato un po’ troppo grande ora no?! Non saprei proprio, penso che si stia parlando solo in teoria, ma se diventasse più che teorico, forse ci starei, ovviamente ci penserei prima“.