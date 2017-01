Danny Boyle a Roma per T2: Trainspotting, “Un film dedicato al tempo che passa”

Fa tappa a Roma il tour promozionale di T2: Trainspotting, con il regista Danny Boyle giunto nella capitale per incontrare stamattina la stampa e stasera il pubblico per una speciale masterclass. A ventanni dall’uscita di Trainspotting, Renton, Spud, Sick Boy e Begbie tornano sul grande schermo con l’ adattamento di Porno, romanzo scritto dallo stesso Irvine Welsh, seguendo gli avvenimenti del primo film per quello che è a tutti gli effetti il risultato di un’operazione nostalgica a cui hanno preso parte i realizzatori originali del 1996.

Filo conduttore tra passato e presente rimane la musica, argomento sul quale Boyle si è soffermato confessando che “Quando stavamo per iniziare la produzione del film, la Sony ha lanciato un sondaggio con il quale chiedeva al pubblico cosa avrebbe voluto vedere nel potenziale sequel di Trainspotting. Le risposte furono tre: i quattro protagonisti principali, il ritorno di Kelly Macdonald, e che la musica restasse bella e funzionale come quella del primo film. Nessuno ha chiesto di me, purtroppo [ride]. Per quanto riguarda Trainspotting 2, avevamo bisogno di musiche che facessero da innesto, da legame con il passato, che facessero tornare alla mente i ricordi, quindi alcuni artisti ci hanno fornito versioni remixate dei loro vecchi successi, come la nuova Lust For Life dei The Prodigy o Born Slippy degli Underworld.”

Nel film sono stati inseriti alcuni brevi flashback relativi al primo capitolo, ed è il regista a motivarne la scelta spiegando che “La sceneggiatura iniziale prevedeva un solo flashback, che vede Spud uscire da una palestra e attraversare lo stesso arco urbano di Trainspotting, ma ci tengo a precisare che le scene ‘rubate’ al passato hanno una durata complessiva di un minuto. Sono stati gli attori ad aggiungere altri ricordi come complemento alla scena, si trattava di scelte necessarie per innescare il ricordo senza essere troppo predominanti e senza cadere troppo nella nostalgia.“

T2: Trainspotting è liberamente tratto da Porno di Irvine Welsh, “tra le persone più collaborative con cui abbia mai lavorato” racconta Boyle, che ha accettato i cambiamenti attuati da John Hodge per la sceneggiatura finale. “Tutto ha funzionato alla grande, Irvine ha creato dei personaggi che attraverso le mani di John sono diventati quello che vedete nel film, anche se leggermente diversi dalle pagine del romanzo. Tempo fa avevamo tentato la strada dell’adattamento quasi integrale ma non eravamo affatto soddisfatti, ci sembrava un sequel non all’altezza del precedente e volevamo realizzare un film più personale sul tempo che scorre e su come questo influisca sulla vita dei protagonisti“.

E allora perché aspettare così tanto? “Non abbiamo girato il sequel dieci anni fa (tale era la pausa temporale della storia del libro) perché non avevamo niente da dire di originale. Trainspotting 2 non doveva sembrare un tentativo di replica, quindi abbiamo corso il rischio, anche di non girarlo più. Dell’originale è rimasto l’iconico messaggio del ‘choose life’, scegli la vita, confrontato con la realtà attuale, che oggi si è trasformato in una riflessione sui personaggi e sulla loro intimità”.

A chi chiede di un eventuale prequel di Trainspotting, sempre tratto dal romanzo di Welsh, Danny Boyle risponde dicendo che “Di certo verrà realizzata una serie tv, ma non saremo coinvolti in alcun modo“. Per ora il regista punta gli occhi su questo secondo capitolo “per nulla politico, ma immerso nella bolla creata dai personaggi, una sorta di realtà alternativa. Quella realtà contemporanea che di sicuro ha degli effetti su ciò che raccontiamo, ovvero la delusione per ciò che non è stato, come racconta Renton in un lungo monologo.”

T2: Trainspotting 2 arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 febbario.