Darkest Minds: Gwendoline Christie nel cast del thriller sci-fi tratto dal noto romanzo

Gwendoline Christie (Game of Thrones, Star Wars: Il Risveglio della Forza) è entrata nel cast di Darkest Minds, thriller sci-fi basato sul romanzo di Alexandra Bracken (The Darkest Minds).

Nel film sono già presenti Amandla Stenberg (Sleepy Hollow) e Mandy Moore (This Is Us). Alla regia c’è Jennifer Yuh Nelson (co-regista di Kung Fu Panda 3 con Alessandro Carloni).

Christie dovrebbe interpretare una cacciatrice di giovani fuggitivi. Il suo ruolo è descritto come malvagio e spregiudicato.

Il romanzo è descritto come una combinazione tra le convenzioni dei supereroi, le storie di crescita e formazione come Stand By Me e i racconti apocalittici di sopravvivenza alla The Walking Dead.

THR ci fornisce anche i primi dettagli sulla sinossi di Darkest Minds:

”dopo un’epidemia che ha ucciso la maggior parte dei bambini e degli adolescenti americani. Quando alcuni sopravvissuti sviluppano dei superpoteri, vengono etichettati come un pericolo per la società e internati in campi di prigionia.”

Il primo libro racconta di una ragazza di 16 anni con poteri telecinetici che riesce a fuggire da uno dei campi unendosi a un gruppo di ragazzi in fuga dal Governo. Lo script sarà di Chad Hodge. A produrre il film sarà Shawn Levy per la 21 Laps.

