Deadpool 2: David Leitch promette più azione nel sequel

Molti si sono scoraggiati quando hanno appreso la notizia che Tim Miller, regista del primo film, non sarebbe tornato dietro la macchina da presa per Deadpool 2, ma le paure si sono attenuate nel momento in cui è stato assunto il suo sostituto, ovvero David Leitch, già noto per aver diretto John Wick, John Wick 2 e Atomic Bionda.

In un’intervista con Empire, David Leitch ha dichiarato che in Deadpool 2 ci sarà molta più azione rispetto al precedente. Inoltre, il regista spera di poter realizzare il sequel mettendo anora più enfasi sulla componente action:

“C’è più azione nel film. Spero di poterla espandere e renderla interessante all’ennesima potenza“.

Nonostante ciò, Leitch ha anche dichiarato di voler comunque mantenere l’atmosfera del primo film, in modo da dare una sensazione di continuità e non di taglio netto:

“L’insolenza e il tono irrisorio sono proprio le componenti che mi hanno affascinato nel primo Deadpool. Voglio comunque continuare ciò che è stato iniziato, e allo stesso tempo espandere quell’universo“.

Deadpool 2 è previsto nelle sale cinematografiche nel 2018.

FONTE: Comicbookmovie