Deadpool 2: Josh Brolin sarà Cable nel sequel diretto da David Leitch

Oggi le notizione escono proprio una dietro l’altra. Prima Jude Law è stato annunciato come interprete di Albus Silente nel sequel di Animali Fantastici e Dove Trovarli, e ora l’annuncio che riguarda il casting di Josh Brolin come Cable in Deadpool 2!

Avete capito bene, Josh Brolin ha superato tutti i nomi in lizza e si è accaparrato il ruolo del mutante Cable. I rumor riguardo al personaggio circolavano da mesi, e non avevano volevano placarsi. Praticamente eravamo arrivati al punto che quasi tutta la Hollywood maschile era in trattative per Cable. Tra i tanti papabili nomi menzioniamo Michael Shannon, Brad Pitt, Russell Crowe, Pierce Brosnan.

Alla fine Brolin ha avuto la meglio, e Cable segnerà per lui la sua seconda interpretazione di un personaggio appartenente ai Marvel Comics. L’attore, infatti, vestirà i panni di Thanos in Avengers: Infinity War. Secondo alcune fonti Brolin avrebbe firmato un contratto che prevede quattro film.

Nel cast di Deadpool 2 troveremo Ryan Reynolds (Wade Wilson), Zazie Beetz (Domino), Brianna Hildebrand (Testata Mutante Negasonica), Stefan Kapicic (Piotr Nikolaievitch Rasputin alias Colosso) e Karan Soni ( Dopinder).

