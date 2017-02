Deadpool 2: Kerry Washington in trattative con la Fox per il ruolo di Domino

La 20th Century Fox sta cercando un’attrice per interpretare Domino nel sequel di Deadpool e pare che la protagonista di Scandal: Kerry Washington sia in trattative per il ruolo.

Questa è solo una voce e non c’è ancora nulla di ufficiale ma dal sito di ComicBookMovie possiamo leggere una curiosa descrizione del personaggio, trafugata proprio dal set. Una sorta di identikit che serve agli Studios come guida per cercare la co-protagonista del nuovo attesissimo progetto:

” Donna, tutte le etnie, tra i 20 e i 30 anni, sexy, agile e atletica. Ha una personalità spiritosa. Neena Thurman è una dura no-sense che mostra raramente il suo lato sentimentale. Molto abile, estremamente fiduciosa e blindata non solo nella sua tuta in ARMOR, ma anche da un sarcasmo a prova di proiettile. Sotto il suo guscio però si nasconde una ragazza vulnerabile, ultimo residuo della sua umanità. In questa scena abbiamo bisogno di vedere entrambi i lati del suo carattere: gli insulti, le minacce e le spacconate di quando non riesce a ottenere qualcosa e alcuni suoi momenti di vulnerabilità. E’ difficile per lei abbassare la guardia e nella comunità mercenaria dove è cresciuta mostrare compassione era quasi imbarazzante.”

Questo documento pare sia stato trafugato dal set e rilasciato online. Non sappiamo quanto possa essere attendibile ma è noto che negli ultimi mesi la casa di produzione abbia effettuato dei casting per il ruolo di Neena Thurman e pare che attrici come Gugu Mbatha-Raw e Sienna Miller hanno rifiutato la proposta.

Staremo a vedere se la star di Django Unchained: Kerry Washington accetterà o meno di calarsi nei panni della ”difficile” partner in crime nel sequel di Deadpool, come sempre vi terremo aggiornati.

Fonte: ComicBookMovie