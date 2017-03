Deadpool 2: Michael Shannon favorito per il ruolo di Cable?

Secondo l’Hollywood Reporter, Michael Shannon potrebbe far ritorno nel mondo dei cinecomic in quanto frontrunner della Fox per il ruolo di Cable nel sequel di Deadpool.

Nella lista di candidati per il ruolo c’è anche David Harbour (Stranger Things), mentre invece Kyle Chandler (Manchester by the Sea) non è mai stato preso in considerazione. Qualche tempo fa si diceva fosse improbabile la presenza di Shannon per via degli impegni già presi dall’attore.

Ricordiamo che Deadpool 2 sarà diretto da David Leitch e arriverà nelle sale nel corso del 2018, con le riprese ormai imminenti.