Josh Brolin ha diffuso online, sul suo profilo Instagram, un paio di foto che lo ritraggono nel backstage di Deadpool 2, atteso cinecomic in cui l’attore vestirà i panni di Cable.

Nelle immagini, che troverete qui in basso, possiamo vedere l’attore alle prese con una lunga seduta di make up ed effetti speciali per realizzare un calco del suo volto:

Fonte: ComicBookMovie