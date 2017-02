Deadpool 2: Pierce Brosnan in trattative per interpretare Cable

Fin da quando Deadpool (Ryan Reynolds) ha svelato, nella scena finale dopo i titoli di cosa, che Cable sarebbe apparso nel sequel, Deadpool 2, tutti hanno iniziato a chiedersi chi sarà l’attore che interpreterà il mutante. Ora, sembra che potrebbe essere l’ex James Bond, Pierce Brosnan.

Nell’episodio di oggi di Meet the Movie Press, Simon Thompson di Forbes ha svelato di aver parlato con il regista David Leitch in occasione della première mondiale di John Wick: Chapter 2, e dopo essersi congratulato con Leitch, riguardo a Deadpool 2, ha cercato di far confessare al regista un rumor sul casting. Quando infatti Thompson ha detto a Leitch: “Congratulazioni per aver scelto Pierce Brosnan“, il regista ha risposto: “Non l’abbiamo ancora fatto“.

Se Brosnan alla fine dovesse realmente vestire i panni di Cable, sicuramente l’annuncio o altre news riguardo al film, verranno date dalla star e produttore Ryan Reynolds, tramite il suo profilo Twitter. Se proprio vogliamo stare attenti ad ogni minimo dettaglio, occorre ricordarvi che solo lo scorso mese Reynolds e Hugh Jackman hanno postato delle foto sui loro social media, proprio con…Pierce Brosnan! Prima posano insieme in una foto, poi il rumor sulla presenza di Brosnan nei panni di Cable in Deadpool 2, che ci sia davvero un fondo di verità in tutte queste voci che stanno circolando in rete?

Di seguito trovate le foto “incriminate” di cui stiamo parlando:

